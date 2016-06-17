Москва, 17 июня, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Зарплаты руководителей в государственных внебюджетных фондах, а также во всех государственных и муниципальных унитарных предприятиях (ГУПах и МУПах) будут «привязаны» к зарплате сотрудников этих предприятий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, соответствующий закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.

Хендрик Тербрюгген. Богач и Лазарь. 1625

Сейчас предельное соотношение зарплат установлено только для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров работников федеральных госучреждений и федеральных унитарных предприятий. Величина этого соотношения составляет по закону от 1 до 8. Таким образом, зарплата руководства не может превышать средний заработок рядовых сотрудников более чем в 8 раз.

Закон распространяет эту норму на руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов РФ, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных и муниципальных учреждений, ГУПов и МУПов.

Закон предусматривает, ответственность для руководителя за превышение соотношения зарплат вплоть до прекращения трудового договора с ним. Информация о среднемесячной зарплате, согласно закону, обязательно должна размещаться на официальных сайтах организаций предприятий или на сайтах их учредителей.

Нормы закона вступят в силу с 1 января 2017 года.