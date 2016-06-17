Киев, 17 июня, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Страны Запада под разными предлогами блокируют поставки летального вооружения в Украину. При этом среди многих европейских партнеров Украины доминирует позиция примирения с Российской Федерацией. Как сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом 17 июня заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Запад предал

«Я не смог убедить наших стратегических партнеров, что военно-техническая помощь Украине — это прямое следствие Будапештского меморандума и, в конце концов, — это их защита! Я постоянно убеждаю на всех международных встречах, что сильная, оснащенная современным оружием армия Украины — реальный фактор мира в Европе и надежный щит западного мира. К сожалению, среди наших партнеров, прежде всего европейских, доминирует позиция «русских нельзя злить», — рассказал Турчинов.

По его словам, в самые трудные для Украины времена страны Запада отказали Украине в военной помощи. «Весной 2014 года, когда было особенно тяжело, я их просил: дайте нам военную технику и оружие, нам нужно защитить страну. И сегодня поставки летального оружия Украине блокируются под разными предлогами», — сказал Турчинов.

Глава СНБО напомнил, что украинский оборонпром не способен самостоятельно удовлетворить потребности украинской армии в вооружении и технике нового поколения без эффективного военно-технического сотрудничества с западными странами.

Турчинов также проинформировал, что сегодня армии ДНР и ЛНР насчитывают около 35 тыс. солдат и при этом укомплектованы современной военной техникой, которой не располагает украинская армия. По информации СНБО, суммарно у 1-го и 2-го армейского корпусов ДНР на вооружении находятся около 500 танков, до 900 единиц бронетехники, около 800 артиллерийских и реактивных систем.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня Сенат США утвердил бюджет с $500 млн на оборонные нужды Украине. Для оказания помощи и поддержки, описанные в пункте (а) для правительства Украины могут быть использованы $250 млн. При этом указывается на возможность дополнительного использования $250 млн по отдельному решению министра обороны и по согласованию с председателем Государственного департамента США.