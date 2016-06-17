Чебоксары, 17 июня, 2016, 12:31 — ИА Регнум. В Чувашии число 100-балльников по русскому языку не изменилось. Как и в 2015 году, максимальное количество баллов на ЕГЭ набрал 41 выпускник, сообщили ИА REGNUM в Минобразования республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Обязательный экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ сдавали более 6 тысяч человек (в 2015 году — 6,1 тыс. человек), работали 36 пунктов проведения экзаменов. Минимальный порог в 24 балла в республике не смогли преодолеть 0,57% сдававших (в 2015 году — 0,59%).

Резервные дни для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамен по русскому в основные дни и кто получил неудовлетворительную оценку, — 27, 28, 30 июня. Все остальные пересдать экзамены смогут только в следующем году.

Комментируя предварительные итоги, врио министра образования и молодежной политики Чувашии Светлана Петрова отмечает, что «традиционно выпускники школ республики показывают хорошие результаты на экзамене по русскому языку». По её мнению, одним из факторов, «существенно влияющим» на знание школьниками русского языка, «является профессионализм учителей, особые методики преподавания в национальных школах», также сказывается и многолетний опыт участия республики в ЕГЭ. Напомним, Чувашия участвовала в пилотном проекте по введению ЕГЭ в 2002—2008 годах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Чувашии по итогам сдачи ЕГЭ по русскому языку высокие баллы (от 80 до 100) получили 24,09% участников (в 2014 году — 20,32%). Из них 100 баллов набрал 41 человек (в 2014 году — 37). Средний балл по итогам ЕГЭ по русскому языку достиг 68,94 (в 2014 году составлял 66,75). Не справились с экзаменом 36 человек (в 2014 году — 36).