Киев, 17 июня, 2016, 12:29 — ИА Регнум. За два года ведения АТО в Донбассе погибли 35 военных медиков Украины. Об этом 17 июня во время своего обращения по случаю Дня работника медицинской сферы заявил президент Украины Пётр Порошенко, передает ИА REGNUM.

budennovsk.org Сумка военного медика

«Мы потеряли 35 военных медиков, которые до конца выполнили всей долг, спасая жизнь своим боевым побратимам. Одному из них, медику третьего батальона 80-й отдельной аэромобильной бригады, младшему сержанту Зинычу Игорю Викторовичу я присвоил звание Героя Украины. И как это не больно, посмертно. Вечная память медикам, которые выполнили свой долг и погибли за Родину», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что украинские медики вылечили около 8 тыс украинских солдат. «С начала войны качественную медицинскую помощь только в лечебных учреждениях МО получили около 8 тыс. наших раненых воинов. Подавляющее большинство из них, благодаря неустанному труду врачей, пришлось вернуть в строй или к полноценной гражданской жизни. Но высшей наградой является благодарность и молитвы семей, которым вы вернули живыми сыновей, мужей», — рассказал Порошенко.

Глава украинского государства также напомнил, что начал встречаться со своей будущей женой Мариной, когда она была еще студенткой второго курса медицинского университета. «Этот праздник для меня особенно чувствителен, потому что я в 18 лет впервые познакомился со своей будущей женой — студенткой второго курса медицинского университета. И поскольку я хотел ее поддержать, вместе с ней на ночных дежурствах я провел первый год наших встреч. И по себе знаю насколько это нелегкое, трудное и благородное дело медика. На самом деле эта профессия является одной из наиболее важных и востребованных, потому что у вас есть особенная способность — вы возвращаете людям здоровье, а иногда и саму жизнь. Это Божий дар», — считает Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак заявил, что с начала 2016 года в Донбассе погибли 623 солдата ВСУ. По его словам, обстановка в Донбассе имеет тенденцию к обострению, в частности, противник почти 7 тыс раз нарушил режим тишины, применял запрещенное вооружение — артиллерийские и реактивные системы залпового огня.