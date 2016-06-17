Ставрополь, 17 июня, 2016, 12:28 — ИА Регнум.



vero_vig_050 Колючая проволока

Арестованный врио начальника исправительной колонии, вывозивший нелегально заключенных для работы на проблемной стройке, привлечен к ответственности за сокрытие данных о доходах. Об этом заявил 17 июня на пресс-конференции в Ставрополе начальник отдела собственной безопасности УФСИН по Ставрополью Сергей Ковешников, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам представителя УФСИН, сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности за предоставление неверных или неполных сведений в справке о доходах.

Начальник инспекции по личному составу и противодействию коррупции Дмитрий Ардашев уточнил, что арестованный за уголовное преступление сотрудник УФСИН «не отразил финансовые обязательства в размере 3 млн рублей».

«Сотрудник имел неосторожность превысить свои служебные полномочия и организовать вывод осужденных на строящийся объект без оплаты труда», — сообщил Ковешников.

Материалы этого дела переданы в следственные органы. На основании этих материалов в отношении сотрудника было возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время он арестован и содержится в СИЗО. 19 апреля ему предъявлено обвинение. Следствие продолжается. Дело не передано в суд», — сказал Ковешников.

При этом он добавил, что в настоящее время арестованный сотрудник не уволен из УФСИН, поскольку еще нет решения суда и его вина не доказана. После вынесения приговора, в случае доказательства вины сотрудника, он будет уволен на основании «вступления в силу приговора».

Напомним, следствие полагает, что врио начальника колонии с октября 2015 года по январь текущего года разрешал вывозить заключенных колонии-поселения на строительные работы на жилищном комплексе «Победа» без договора со строительной компанией «АртСтройТехно». При этом осужденные никакой оплаты своего труда не получали.

отметим, чтов настоящее время глава «АртСтройТехно» Лилия Склярова также арестована. В отношении нее возбуждено уголовно дело по статье «Мошенничество». Объект остался недостроенным. Обманутыми остались более 800 дольщиков.