Волгоград, 17 июня, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Водитель автобуса чуть не угробил мать с ребенком в Волгоградской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 17 июня, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера во второй половине дня в Михайловском районе.

34.мвд.рф Удерживающее кресло

58 — летний водитель на «ПАЗ-4234» выехал на полосу встречного движения. В это время во встречном направлении двигался автомобиль «Лада-217 230», за рулем которого находилась 29-летней женщина. Чтобы избежать столкновения автоледи выехала на обочину, но неудачно, машина врезалась в опору электропередачи.

В результате ДТП в больницу с ушибами был доставлен восьмимесячный пассажир «Лады». Как уточнили в ведомстве, малыш был пристегнут и находился в детском удерживающем устройстве.

Еще одна девочка пострадала в ДТП в городе Котово. Накануне вечером на 109 км автодороги «Калининск-Жирновск-Котово-Камышин» 29-летний водитель на автомашине «ГАЗ», идя на обгон, врезался лоб в лоб с автомобилем «Опель Вектра». В больницу с различными травмами попали водитель инормаки и его пассажиры — трехлетняя девочка и 24-летняя девушка.

Всего за прошедшие сутки на территории Волгоградской области было зарегистрировано шесть ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых девять человек получил травмы, один погиб.