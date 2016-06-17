Москва, 17 июня, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий «ценз оседлости» для кандидатов в Совфед, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня. Отменить пятилетний «ценз оседлости» предлагается для кандидатов в Совфед из числа действующих депутатов Госдумы и сенаторов, которые в прошлом в совокупности пять лет представляли соответствующий регион в Совете Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Кроме того, требования проживания в регионе не распространяются на тех, кто в течение пяти лет замещали должности федеральной государственной гражданской службы на территории соответствующего субъекта РФ.

«Строго говоря все эти новшества лишь уточняют главный принцип формирования Совфеда — это палата регионов. И, уточняя основания для освобождения от «ценза оседлости», мы сделали упор именно на том, что человек должен там работать будучи депутатом Госдумы, либо членом Совфеда, либо работая на государственной гражданской службе», — пояснил автор законопроекта депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

Согласно закону о порядке формирования верхней палаты парламента, кандидатом в сенаторы может стать человек, «обладающий безупречной репутацией» и постоянно проживающий в регионе, который он хочет представлять, в течение пяти лет, предшествовавших выдвижению, или в течение 20 лет в совокупности. В 2014 году был принят закон, по которому этот «ценз оседлости» перестал распространяться на действующих сенаторов и депутатов.