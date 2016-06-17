Тула, 17 июня, 2016, 12:20 — ИА Регнум. 11 соглашений были подписаны делегацией Тульской области с рядом крупных компаний в первый день XX юбилейного Петербургского международного экономического форума 16 июня. Итоги первого дня форума подвел исполняющий обязанности главы региона Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области.

Фото управления пресс-службы правительства Тульской области Тульская область участвует в Петербургском экономическом форуме

Тульская области, впервые за многие годы, представлена на Петербургском форуме отдельным стендом — с проектами, рассказывающими о культурно-туристском и экономическом потенциале Тульской области, ознакомились полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководители крупнейших российских и зарубежных компаний.

В первый день работы форума Алексей Дюмин принял участие в панельной сессии «Регионы России: узкая специализация или комплексное развитие?» — глава региона представил опыт экономического развития региона.

Подводя итоги первого дня работы форума, Алексей Дюмин отметил: «Сегодня было подписано 11 соглашений с различными компаниями. Среди них такие крупные, как «Газпромбанк», «Ростех», «Роснефть» и еще ряд компаний, которые оздоровят социально-экономический климат Тульской области, будут способствовать созданию новых рабочих мест и улучшению налоговой составляющей. Я хочу сказать, что день удался. То, чем мы здесь занимаемся, делаем во благо тульского региона. Мы рассчитываем на то, что по окончании работы форума в нашу экономику вольется достаточное количество инвестиций, оздоровит ее, будут созданы новые предприятия».