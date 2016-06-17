Москва, 17 июня, 2016, 12:19 — ИА Регнум. В Кремле не хотят обсуждать вопрос с возможной отставкой главы Минспорта РФ Виталия Мутко в связи с последними скандалами с участием России в сфере допинговых нарушений. Об этом 17 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

«Не хочу в эту дискуссию влезать», — сказал Песков.

По его словам, вопрос о возможном срыве участия российских легкоатлетов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и связанной с этим возможностью отставки Мутко не является корректным: «Думаю, что вопрос вряд ли корректный, потому что целесообразно ли каким-то образом связывать подобное решение с ответственностью министра спорта? В любом случае до того, как какие-то решения будут озвучены, не считаю возможным что-либо комментировать».

Песков подчеркнул, что в данной ситуации необходимо «просто подождать».

Напомним, 17 июня состоится заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которая рассмотрит вопрос о восстановлении членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Также совет рассмотрит вопрос об участии российских легкоатлетов в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.