Брянск, 17 июня, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Жители дома №106 на Московском проспекте в Брянске все-таки дождутся исправления нарушений, которые были допущены в ходе капитального ремонта. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Общероссийского народного фронта, на капремонт ушло более 3 млн рублей, он был проведен с 17 августа по 28 декабря 2015 года.

Крыши. 1882

Несмотря на то, что комиссия выявила дефекты после проведения капитального ремонта, подрядная организация не спешила их устранять. В итоге акты не подписаны до сих пор, а жители живут с текущей крышей и водосточной системой, к работе который также есть претензии. Только после вмешательства общественников региональный Фонд капитального ремонта подал иск в суд к подрядчикам, областные власти начали решать ситуацию только после того, как Минстрой РФ направил им письмо.

«Областные власти получили письмо из Минстроя России о принятии мер по капитальному ремонту дома №106 в Брянске. Во вторник, 14 июня, представителей собственника пригласили в департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области, чтобы определиться с датой устранения всех недостатков», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года мэр Брянска Александр Макаров заявил о том, что оценивает капитальный ремонт домов в городе на «твердую четверку».

«В принципе я доволен тем, как идет капитальный ремонт. Подрядчики выполняют свою работу слаженно, прислушиваются к пожеланиям жильцов, которые тоже со своей стороны контролируют ход работ. Думаю, на данный момент ситуацию с капремонтом в Брянске можно оценить на твердую четверку», — сказал тогда глава горадминистрации.

При этом всего в Брянской области в 2016 году должно быть отремонтировано 262 многоквартирных дома. На эти цели выделен 621 млн рублей.