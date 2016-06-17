Омск, 17 июня, 2016, 12:14 — ИА Регнум. В Омской области количество выпускников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, выросло по сравнению с прошлым годом. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в этом году в регионе 16 человек написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ЕГЭ

В 2015 году сдать русский язык на «отлично» смогли 12 человек. «Бесспорно, 16 стобалльников — это блестящий показатель освоения школьной программы по русскому языку и признак высокого качества преподавания этого предмета в школах региона», — подчеркнул министр образования Омской области Сергей Канунников.

По данным Рособрнадзора, в этом году наблюдается повышение доли высокобалльников ЕГЭ по русскому языку по сравнению с прошлым. Такая же тенденция характерна и для Омской области.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области 30 мая ЕГЭ по русскому языку написали более 10 тысяч человек. Всего в регионе открылось более 70 пунктов сдачи экзамена. Не обошлось и без нарушений: с экзамена в регионе удалили трех участников. Двое использовали шпаргалки, еще один участник был удален за наличие средства связи.

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