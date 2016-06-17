Москва, 17 июня, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Обвинения в адрес Москвы в якобы незаконном усилении военного присутствия у своих границ не воспринимаются российскими властями. Об этом 17 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские военные

«Эти обвинения, как вы знаете, мы не воспринимаем, мы не согласны с ними», — сказал Песков.

По его словам, что касается «развертывания там или здесь наших военных соединений», то это «суверенное право РФ свободно перемещать наших военных по всей территории нашей страны», и данные перемещения «никоим образом не угрожают нашим соседям».

Напомним, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва будет вынуждена предпринять ответные меры, чтобы минимизировать угрозу, связанную с размещением элементов ПРО США в Румынии. Выступая 31 мая в президентском дворце Котрочень в Бухаресте, Йоханнис сказал, что подобные заявления «не способны запугать Румынию».

«Недавние заявления со стороны Российской Федерации относительно системы обороны от баллистических ракет, являются в корне некорректными, поскольку эта система не имеет абсолютно ничего общего с Россией, — заявил румынский лидер. — Они не могут нас запугать. Наоборот, эти совершенно безосновательные угрозы еще раз подтверждают, что наш подход, направленный на укрепление безопасности НАТО, в качестве законной реакции на поведение России в Черноморском регионе, является верным».

По словам Йоханниса, ситуация в области безопасности в большом Черноморском регионе развивается не в самом благополучном ключе, что связано с «целым комплексом угроз, которые невозможно было ожидать еще пару лет назад и которые делают непредсказуемой обстановку в плане безопасности». Он, в частности, обвинил Россию в «агрессивности с соседями», «нарушении международных правовых норм» и «милитаризации Черноморского региона». Все это, по словам Йоханниса, серьезно нарушает баланс безопасности в Черном море.

Заявление Путина также прокомментировал председатель Сената Румынии Кэлин Попеску Тэричану. По его словам, база ПРО в Девеселу «дает нам и другим странам на восточном фланге, от стран Прибалтики и Польши, до Румынии и Болгарии на юге, чувство повышенной безопасности».

Отметим также, что ранее в Минобороны заявили о намерении вновь сформировать 150-ю мотострелковкую дивизию, которая будет размещена на трёх полигонах в Ростовской области.