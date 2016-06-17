Великий Новгород, 17 июня, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Учреждения из структуры комитета лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области приступили к работам по расчистке парка усадьбы Онег под Великим Новгородом, где провёл свои детские годы композитор и пианист Сергей Рахманинов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, на территории усадьбы вырублен кустарник, прорежены аллеи, убираются упавшие деревья.

novreg.ru Заросшие аллеи усадебного парка имения Рахманиновых Онег под Великим Новгородом

«Территория парка начинает обретать прежние очертания», — сообщили в пресс-центре, отметив, что первый этап реконструкции парка должен быть завершен в июне.

Напомним, усадьба расположена на берегу реки Волхов в 30 км от Великого Новгорода, в 7 км от деревни Захарьино Новгородского района. Во время Великой Отечественной войны усадьба была разрушена. Сохранились фундаменты главного дома и хозяйственных построек, сильно заросший усадебный парк, где прослеживаются отдельные элементы аллей, дорог, прудов. Территория сильно изрыта траншеями и воронками времён Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти региона также поддерживают идею министра культуры РФ Владимира Мединского о возвращении праха Сергея Рахманинова из США и перезахоронении его на родине. Однако на встрече с журналистами в июне 2016 года губернатор Новгородской области Сергей Митин усомнился, что прах Рахманинова удастся вернуть в Россию и предложил возрождать его усадьбу Онег вне зависимости от того, где захоронен музыкант.