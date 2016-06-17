Воронеж, 17 июня, 2016, 12:03 — ИА Регнум. 156 жилых многоэтажных домов, больница скорой медицинской помощи, городская клиническая больница №20, а также СИЗО №3 в Воронеже остались без горячей воды из-за отключения подачи газа на котельную МКП «Воронежтеплосеть». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Meditations Кран без воды

По заявлению МКП «Воронежтеплосеть», с 14 июня ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» «в одностороннем порядке и без соблюдения регламента не возобновило подачу газа на котельные, которые должны были выйти из планового ремонта».

Накануне, 16 июня, «Воронежтеплосеть» обратилось к руководству ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» с требованием решать споры в судебном порядке, без ограничения коммунальных ресурсов. Предприятие также направило обращение в адрес прокурора города с просьбой отреагировать на действия газовой компании.

Ситуация, при которой жители Воронежа становятся заложниками спора между МКП «Воронежтеплосеть» и ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», в последние годы повторяется стабильно каждое лето. В 2012 году отсутствие горячей воды в домах горожан в течение почти трех летних месяцев стала причиной отставки генерального директора. Мэр Воронежа Александр Гусев еще во время своей избирательной кампании в 2013 году назвал решение проблемы с «Воронежтеплосетью» приоритетной, а еще ранее, в ранге вице-губернатора, пообещал воронежцам, что отключений из-за долгов предприятия больше не будет.

Впрочем, за последние четыре года на предприятии сменилось уже несколько руководителей, но ситуация в корне не изменилась: «Воронежтеплосеть» является стабильно убыточным предприятием, что признают и городские власти, имеет высокую и кредиторскую, и дебиторскую задолженность, давно анонсированный переход на прямые платежи граждан до сих пор не состоялся.

Впрочем, в последнее время мэрия активно продвигает возможность концессии предприятия. Правда, кто возьмет на себя заботу об управлении «Теплосетью», пока неизвестно.