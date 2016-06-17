Краснодар, 17 июня, 2016, 12:02 — ИА Регнум. В текущем году студентами техникумов и колледжей Краснодарского края смогут стать 26 355 человек. Именно такое количество планируют принять учебные заведения профобразования. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого министерства образования, науки и молодежной политики 17 июня, бюджетных мест на 2016 год в кубанских ссузах, подведомственных минобру края, было выделено 21,8 тысячи.

Роман Нагорный Учебная аудитория

Количество специальностей и профессий, по которым осуществляется обучение в краевых профессиональных образовательных организациях, выросло до 180. Основные направления подготовки — сельское хозяйство, архитектура и строительство, технология продовольственных продуктов и потребительских товаров, информационные технологии, транспорт, энергетика, машиностроение.

На Кубани рабочие профессии и специальности идут получать на 8% больше (52%) выпускников, чем в среднем по России (43,9%). При этом более 60% обучающихся в колледжах и техникумах получают образование по техническим профессиям и специальностям.

Напомним, в прошлом году приемная кампания профшколы стартовала 1 июня. Ссузам края было выделено 29,5 тысячи мест, из них 19,6 тысячи — бюджетных. Специалисты отметили заметный рост числа желающих стать студентами техникумов и колледжей. На отдельные направления конкурс составлял до 11 человек на место. Самые популярные у ребят в прошлом году были технические специальности — энергетика, машиностроение, информационная безопасность, строительство и архитектура, программирование в компьютерных системах. Высокий конкурс был зарегистрирован в Краснодарском колледже электронного приборостроения, Новороссийском социально-педагогическом колледже, Краснодарском торгово-экономическом колледже, Пашковском сельскохозяйственном колледже.

Как пояснили в минобре, такая популярность среднего профессионального образования обусловлена совершенствованием образовательных программ, материально-технической базы учреждений, открытием ресурсных и многофункциональных центров, тесным сотрудничеством техникумов с работодателями.

На сегодняшний день на территории Краснодарского края работают 112 профессиональных образовательных организации. В их числе 71 учреждение, подведомственное министерству образования, науки и молодежной политики, 10 — министерству здравоохранения, шесть — министерству культуры края, а также 24 частные профессиональные организации. Подготовка ведется по 59 рабочим профессиям и 121 специальностям.