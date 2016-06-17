Лос-Анджелес, США, 17 июня, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Суд по обвинению актера Джонни Деппа в семейном насилии в отношении его бывшей жены Эмбер Херд отложен до августа, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря Высшего суда Лос-Анджелеса.

Цитата из к/ф «Джонни Браско». реж Майк Ньюэлл. 1997. США Джони Депп в роли Джони Браско

Временный запрет, по которому Депп не имеет права приближаться к Херд ближе, чем на 90 метров, продолжит действовать до 15 августа.

Первые слушания должны были назначены на 17 июня, однако их перенесли. Представители суда отметили, что такие переносы являются обычным делом в судебной практике.