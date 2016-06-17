Москва, 17 июня, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июня Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект о создании «зеленых поясов» вокруг городов, передает корреспондент ИА REGNUM. Законопроект в народе называют «зеленый щит», сказал первый зампред комитета по промышленности Госдумы РФ Владимир Гутенев («Единая Россия»).

(сс)janeb13 Лес

Главное достоинство проекта закона заключается не только в комплексном подходе к решению задач защиты лесных территорий, но и в предоставлении гражданам исключительно широких прав по инициированию создания таких «зеленых поясов» и по контролю за их функционированием, подчеркнул депутат:

«В законе предусматривается публичный отчет о их функционировании — дважды в год. В законе детально прописаны особый режим лесопользования, мы запрещаем сплошные рубки, бескомпенсанционное изъятие территорий, мы усиливаем административную ответственность за нарушение природоохранного законодательства», — сказал парламентарий.

«Но важнейшим является создание института общественных инспекторов, что дает возможность экологическим активистам, которые прошли непростой и рискованный путь в борьбе с черными лесорубами, рейдерами земель Гослесфонда, мусорными королями, обрести реальные полномочия и осязаемую поддержку со стороны государства в полном соответствии с законом «Об общественном контроле», — пояснил Гутенев.

Необходимость появления такого закона давно назрела и связана она со значительной деградацией российских лесов за два минувших десятилетия, констатировал парламентарий. «Для этого были две основные причины: помимо черных лесорубов, с которыми активисты ОНФ активно борются, это позиция арендаторов лесов, которым проще было заплатить штраф 10 тыс. рублей», — объяснил Гутенев. «Второе — это изъятие лесов Гослесфонда по причине коррупции районных чиновников и попустительства надзорных органов, когда земли Гослесфонда изымались из государственного оборота», — продолжил он.

Законопроект был предложен активистами Центра общественного мониторинга экологии защиты леса Общероссийского народного фронта, набрал за месяц более 100 тыс. необходимых подписей на сайте Российской общественной инициативы, получил положительное заключение Общественной палаты, экспертного совета «Открытого правительства», Высшего экологического совета Думы, говорит депутат.