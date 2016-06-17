Махачкала, 17 июня, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В ходе спецоперации на юге Дагестана убит глава боевиков Гасан Абдулаев по кличке Абу Ясир. Кроме того, спецназ ликвидировал ещё пять членов банды, передаёт РЕН ТВ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня неподалёку от села Касумкент (Сулейман-Стальский район, Дагестан) — в районе, где действует режим контртеррористической операции — бандиты обстреляли наряд полиции. В ходе спецоперации погиб сотрудник спецназа, были убиты четверо бандитов.

17 июня бандиты открыли огонь по силовикам в Дербенстком районе Дагестана. В ходе двух спецопераций погибли три бойца ОМОНа, ещё три спецназовца получили ранения различной степени тяжести. В перестрелке убиты пять членов банды. По мнению властей республики, они могли быть причастны к террористической акции на Джемикентском посту 15 февраля.

Напомним, что теракт 15 февраля 2016 года осуществил террорист-смертник, подорвавший автомобиль на посту ГИБДД в 15 километрах от Дербента. В результате теракта погибли двое сотрудников полиции. Ранены ещё 12 человек, из них шестеро — сотрудники полиции.

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