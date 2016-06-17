Махачкала, 17 июня, 2016, 11:50 — ИА Регнум. В Дагестане ликвидирован главарь бандгруппы «южная» Гасан Абдулаев. В ходе масштабной спецоперации, которая проходит в трех районах Дагестана, всего нейтрализованы, по предварительным данным, пятеро боевиков.

ut.by Стрельба из пистолета

Нейтрализованный силовиками Абдулаев находился на нелегальном положении с 2009 года. Его считают идеологом местной бандгруппы, пишет РИА «Дагестан».

По информации издания, спецоперации в Сулейман-Стальском, Дербентском и Табасаранском районах продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 июня, недалеко от селения Касумкент Сулейман-Стальского района боевики обстреляли сотрудников полиции. В ходе перестрелки был нейтрализован один из нападавших. Получили ранения трое спецназовцев, один из которых позже скончался. Преследование бандитов продолжилось, и уже под утро были настигнуты и добиты остальные четыре члена банды.

Сегодня утром, 17 июня, при прочесывании местности в Табасаранском районе силовики наткнулись на вооруженного бандита. В ходе перестрелки он убил двоих сотрудников ОМОН и ранил еще четверых. Сам боевик был уничтожен.

Также сегодня боевики обстреляли сотрудников полиции в Дербенстком районе Дагестана. Перестрелка с бандитами продолжается в окрестностях села Геджу.

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