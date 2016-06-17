Казань, 17 июня, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Сотрудники одного из банков Казани обратились в полицию, заявив о пропаже 14 млн рублей. Вместо денежных купюр они обнаружили бумажные муляжи, сообщает пресс-служба МВД по Татарии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

По предварительной версии, муляжи, представляющие собой купюры так называемого «банка приколов», были доставлены в отделение банка инкассаторами вместе с денежными средствами. Таким образом, в банке недосчитались крупной суммы — 14 млн рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследованием занимаются оперативники уголовного розыска.