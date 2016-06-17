Берлин, 17 июня, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Германия уверено отстаивает свою позицию по поводу сооружения газопровода «Северный поток-2». В четверг, 16 июня, канцлер ФРГ Ангела Меркель вступилась за реализацию проекта. Она заявила, что немецкая сторона считает газопровод выгодным проектом. Об этом Меркель сообщила на пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, пишет Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карусель (фрагмент)

«Мы рассматриваем «Северный поток» как экономический проект», — отметила канцлер Германии.

Ангела Меркель также обратила внимание на то, что в настоящее время антироссийские санкции не затрагивают «Северный поток». Несмотря на частые выступления европейских политиков, ФРГ твердо отстаивает свою позицию относительно строительства нового газопровода, его необходимости, а также увеличения поставок «голубого топлива» из России.

Напомним, что 15 июня немецкая пресса стала сообщать о том, что доля российского газа на европейском рынке может увеличиться. Например, в газете Sueddeutsche Zeitung Михаэль Баухмюллер и Юлиан Ханс написали, что, несмотря на противодействия со стороны ряда европейских стран и Европейской комиссии, российское «голубое топливо» с 2019 года начнет поступать в ФРГ по газопроводу «Северный поток-2». Авторы материала отмечают, что сооружение газопровода продолжается «в полной тишине». В качестве примера Баухмюллер и Ханс приводят заказы на поставки труб, тендеры на их поставку, поиски оптимального места для соединения газопровода с немецкой газотранспортной системой и так далее.

«И все это с при благоволении правительства Германии и несмотря на действующие санкции против России», — сообщают авторы, отмечая, что зависимость стран Европы от поставок российского газа в перспективе будет увеличиваться.

В целом немецкая сторона считает, что экономические резоны заставят европейских потребителей покупать все большие объемы российского газа. Кроме того, по мнению экспертов из Германии, доля «Газпрома» в Европе не сократится и под давлением поставок из Азербайджана или сжиженного американского газа и других стран. В свою очередь, «Газпром» тоже уверен в выгодности и необходимости проекта и готов строить «Северный поток-2» вопреки недовольствам Украины, США и ряда европейских стран. Таким образом, по вопросу строительства газопровода российские и немецкие коллеги полностью совпадают во мнениях.

Тем временем в четверг, 16 июня, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме, что доля российского газа в европейском потреблении будет расти. По словам руководителя «Газпрома», тенденция роста в среднесуточной и долгосрочной перспективе продолжится. При этом Миллер отметил, что компания знает и о других источниках поставки, однако понимает, что газ из РФ будет востребован на рынке Европы.

Что касается заявления Ангелы Меркель, то канцлер, осознавая необходимость проекта, уже не в первый раз заступается за «Северный поток-2». В 2015 году во время саммита ЕС Меркель заявила, что газопровод является частным проектом, в который вовлечены частные инвесторы. По поводу проекта дискутировать начали канцлер ФРГ и итальянский премьер Маттео Ренци. Меркель подчеркнула, что считает нормальным, когда европейские политики имеют разные точки зрения по одному вопросу. Кроме того, немецкий лидер напомнила Ренци, что Италия сама намеревалась принимать участие в таком энергетическом проекте с Россией как «Южный поток».

Однако Меркель стала не единственным немецким политиком, выступающим с защитой в отношении газопровода «Северный поток-2». Например, в декабре 2015 года также вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль в очередной раз обозначил твердую позицию ФРГ по поводу необходимости реализации проекта. Габриэль заявил, что план строительства газопровода заключается в том, что российский газ будет поступать прямо в Германию в обход Украины. Как отмечала газета Frankfurter Allgemeine, проект подвергается жесткой критике со стороны стран Европейского союза и со стороны немцев, которые отвечают за внешнюю политику страны. Однако министр экономики придерживается иной точки зрения.

Напомним, что в марте текущего года премьер-министры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии и Румынии и президент Литвы подписали и направили письмо о несогласии с сооружением «Северного потока-2» главе европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру. Авторы послания считают, что если проект будет реализован, то газопровод» может привести к «дестабилизирующим геополитическим последствиям».