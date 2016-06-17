Луганск, 17 июня, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июня, ЛНР чтит память российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина, которые погибли в 2014 году, освещая ведение боевых действий на Луганщине.

geralt Свечи памяти

«17 июня — это особая дата для всех нас. В этот день два года назад погибли российские журналисты Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Они приехали в Луганск, чтобы сообщать правду с места событий. Они честно выполняли свой журналистский долг. Именно за это их и убили наёмники киевского режима, который захватил власть в результате антиконституционного переворота и обрушил против собственных граждан АТО, которую люди по обе стороны фронта давно называют «Антинародной террористической операцией», — сказал Плотницкий.

Он также обвинил украинских журналистов в разжигании вражды и поддержке АТО в Донбассе. Плотницкий считает, что журналистов Украины ожидает смертная казнь. «В том, что мир такой хрупкий и непостоянный, огромная вина тех горе-журналистов, которые в угоду преступным хозяевам и собственному карману разжигают ложь и ненависть. Благодарная память о подвигах во имя правды, которые совершили Игорь Корнелюк и Антон Волошин, в Луганской Народной Республике увековечена не только почётным знаком и школой их имени. Эта память живёт в наших сердцах, помогает молодёжи делать правильный выбор. А прислужников лжи и геноцида, которые злодействуют в олигархических СМИ Украины, я уверен, ожидает презрение и судьба Юлика Штрейхера», — подытожил Плотницкий.