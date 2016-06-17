Астрахань, 17 июня, 2016, 11:45 — ИА Регнум. В Астрахани на ремонт дорог выделят дополнительные средства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской думы 17 июня, решение о внесение соответствующих корректировок в бюджет было принято депутатами местного законодательного органа на очередном заседании парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дорога

В общей сложности дорожный фонд был увеличен на 75 млн рублей. На ремонт дорог парламентарии решили направить дополнительные средства, которые городская казна получила в результате повышения в конце прошлого года единого налога на вмененный доход, а также на эти цели были перенаправлены деньги из других статей бюджета. Каких именно не уточняется.

«После весенних ливней состояние городских дорог сильно ухудшилось, поэтому как только начали поступать дополнительные суммы по ЕНВД, мы решили направить их на восстановление асфальта», — прокомментировал председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Василий Корнильев.

Добавим, что решению о выделении дополнительных средств на ремонт городских магистралей предшествовала поездка по улицам города, которую депутаты городской думы во главе с градоначальницей Аленой Губановой совершили, чтобы оценить ход работ по ремонту дорожного покрытия. В числе прочих, парламентарии посетили улицу Яблочкова, где производится текущий ремонт крупного участка асфальта, улицу Соликамскую, где сейчас ведется ямочный ремонт, а также требующий незамедлительного ремонта Юго-Восточный проезд.

«На сегодняшний день проблема дорог — самая частая в обращениях наших избирателей. Эта поездка позволила нам полнее оценить состояние улиц и наметить приоритеты по восстановлению дорожного покрытия», — подчеркнула глава города Алена Губанова.

Как проинформировали корреспондента ИА REGNUM в мэрии города, из-за непогоды работы по ремонту дорог были на короткое время приостановлены — выполнялась только экстренная подсыпка инертными материалами, в том числе старым асфальтом. Но установившаяся теплая и сухая погода позволила подрядчикам продолжить плановые работы по восстановлению дорожного полотна. Только за прошедшие выходные рабочие устранили повреждения на площади более 300 квадратных метров. Главным и самым большим объектом на этом этапе стала улица Яблочкова. Здесь сняли старое, вышедшее из строя дорожное полотно на отрезке протяженностью в 350 метров от железнодорожного путепровода до улицы Бориса Алексеева и начали укладывать асфальт. Также здесь будут проведены работы по прочистке ливневой канализации.

«Всего в этом году предстоит восстановить порядка 45 тыс. квадратных метров дорожного полотна, — отметил начальник отдела дорожного хозяйства и организации дорожного движения управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Шамиль Агамбетов. — Работы проводятся преимущественно ночью, чтобы не мешать движению автотранспорта».

Напомним, текущий ремонт дорог стартовал в апреле и к настоящему времени проведен по ряду адресов. Одним из крупных объектов стала ул. Бакинская, где было заменено порядка пяти тысяч квадратных метров дорожного полотна. Всего в план-график на этот год включено порядка ста адресов как центральных, так и удаленных от центра улиц.

Проведут восстановительные работы и на Новом мосту через Волгу. По информации начальника управления по коммунальному хозяйству и благоустройству Виктора Корженко, на поддержание асфальтового покрытия моста в рабочем состоянии в этом году заложено 10 миллионов рублей. Ремонт начнется в конце июня. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, движение будут ограничивать пополосно.