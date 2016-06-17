Москва, 17 июня, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 18 сентября 2016 года. Соответствующий документ опубликован 17 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нового созыва на 18 сентября 2016 года», — говорится в тексте документа.

Таким образом, согласно закону, с момента опубликования указа в России начинается федеральная избирательная кампания.

Напомним, 18 сентября 2016 года в рамках единого дня голосования пройдут выборы в VII созыв Госдумы. В этот раз власти решили вернуться к смешанной системе выборов: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, и ещё 225 — по одномандатным округам. Параллельно состоятся выборы депутатов региональных заксобраний, а также прямые выборы губернаторов и руководителей республик РФ.