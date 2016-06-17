Копенгаген, 17 июня, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри заявил 17 июня, что внутренний документ по Сирии, подписанный более 50 дипломатами США, является «важным заявлением», которое он обсудит по возвращении в Вашингтон, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственный секретарь США Джон Керри

«Это очень важное заявление, и я очень, очень уважаю процесс. У меня будет… возможность пообщаться с людьми, когда я вернусь», — отметил дипломат в интервью информагентству в ходе визита в Копенгаген, добавив, что пока он не видел данный меморандум.

Напомним, сотрудники Госдепартамента США призвали президента США Барака Обаму свергнуть правительство Сирии и президента страны Башара Асада с помощью военной операции. Обращение на имя главы государства подписал 51 дипломат.

Подписав внутренний документ, они выразили «протест против политики США в Сирии». В свою очередь, они считают, что необходимо «нанести целенаправленные военные удары по правительству в Дамаске». По мнению сотрудников Госдепа США, победить террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ) можно только после свержения законного президента страны — Башара Асада.