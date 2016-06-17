Москва, 17 июня, 2016, 11:41 — ИА Регнум. В Москве стартует проект «Космические субботы», в рамках которого учащихся старших классов школ познакомят с профессией космонавта и историей полетов в космос, сообщили ИА в департаменте образования столицы.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР Заправлены в планшеты космические карты!

Встречи с учащимися будут проходить по субботам на базе Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке. Первая лекция состоится 18 июня 2016 года.

Помимо знакомства с историей мировой и отечественной космонавтики, в рамках проекта запланированы экскурсии в музей Дома авиации и космонавтики, Музея космонавтики, столичного планетария и МАИ, а также встречи с самими космонавтами и знакомство со специальными тренажерами. Записаться на занятия можно на сайте департамента.

Напомним, что аналогичные занятия уже проводятся для учащихся и студентов ряда подмосковных учебных заведений. Теперь к проекту присоединилась столица.