Ташкент, 17 июня, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Площадь уничтоженных посевов наркотиков в Узбекистане в 1995—2015 сократилась, их культивирование в стране практически уничтожено, сообщает Национальный центр по контролю за наркотиками при правительстве Узбекистана.

(сс) 7raysmarketing Каннабисс. Марихуана

«Если в 1995 году в ходе проведения операции «Черный мак» было обнаружено около 400 гектаров плантаций наркотиков, где выращивались наркотики, то в 2015 году такие площади сократились до 0,5 гектара», — говорится в сообщении.

В 2015 году в ходе операции «Черный мак» уничтожено 0,51 гектара незаконных посевов наркосодержащих культур — марихуана, каннабис, кукнар (0,67 гектара уничтожено в 2014 году).

Обнаруженные наркотические плантации преимущественно располагались в отдаленных горных районах, граничащих на юге с Афганистаном и Таджикистаном, на востоке — с Киргизией и Таджикистаном.