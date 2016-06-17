Неаполь, Италия, 17 июня, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Наполи» претендует на полузащитника «Зенита» и сборной Бельгии Акселя Витселя, сообщает сайт спортивного журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Отмечается, что достижению договоренности мешает желание Акселя Витселя сохранить свою зарплату в € 4,2 млн в год. Бельгийский футболист не желает уступать в финансовом вопросе.

Кроме того, ранее уже сообщалось об интересе к Акселю Витселю таких клубов как «Рома», «Милан», «Эвертон», «Тоттенхэм» и «Сток Сити».

В прошедшем сезоне 27-летний полузащитник Аксель Витсель выступал в 41 матчах за «Зенит» и забил шесть голов, сделав пять голевых передачах.