Москва, 17 июня, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на увеличение производства сельхозпродукции, Госдума обсудит в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня. Инициатива предполагает изъятие неиспользуемых сельхозземель у нерадивых собственников.

yellowpages.com.au Сельскохозяйственная земля

«Целью закона не является отнять землю у тех, кто ее не обрабатывает. Прежде всего, мы исходили из того, что необходимо создать условия для того, чтобы собственники этой земли начали ее обрабатывать», — заверил глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков («Единая Россия»).

В течение одного года комиссия будет выезжать и предлагать собственнику начать производство сельскохозяйственной продукции. И если же собственник отказывается и дальше обрабатывать землю, то тогда уже муниципалитет и субъект РФ имеет право выставить этот земельный участок на торги для того, чтобы уже с публичных торгов его продать, пояснил парламентарий.

«Если на торгах этот участок не будет приобретен, то вторые торги будут идти по пониженной стоимости, на 20% ниже. На третьих торгах стоимость земли не должна быть ниже 50% от ее стоимости», — добавил депутат, отметив, что стоимость определяется судом.

Если же никто не приобретает эту землю в собственность, тогда муниципалитет или субъект имеет право приобрести эту землю для последующей ее продажи или же сдачи в аренду тем фермерам или руководителям сельскохозяйственных предприятий, кто уже зарекомендовал себя порядочным сельскохозпроизводителем, кто заинтересован в увеличении производства сельскохозяйственной продукции, говорит Панков.

В законопроекте прописано, что если новый собственник в течение года не начнет заниматься сельскохозяйственным производством, не начнет обрабатывать эту землю, то эта земля также будет выставлена на торги. «Таким образом, мы запрещаем перепрофилирование приобретенного участка под другие нужды», — подчеркнул депутат.

Положения о порядке изъятия сельхозземель вступят в силу 1 января 2017 года.