Бишкек, 17 июня, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Парламент Киргизии рассмотрел вопрос ратификации соглашений о выделении Международной ассоциацией развития, Европейским инвестиционным банком и Исламским банком развития кредитов на запуск энергетического проекта CASA-1000. Об этом сообщила пресс-служба киргизского парламента.

ИА REGNUM Рубли

Отмечается, что в рамках предложенных документов Европейский инвестиционный банк намерен выделить правительству Киргизии €70 млн (свыше 5,19 млрд рублей), Исламский банк развития — $50 млн (3,29 млрд рублей), Международная ассоциация развития — около $45 млн (более 2,96 млрд рублей). При этом возврат денежных средств киргизская сторона должна будет осуществлять за счет средств, получаемых от экспорта электроэнергии в рамках реализации проекта CASA-1000.

По итогам обсуждения депутаты республиканского парламента Киргизии одобрили в третьем чтении законопроекты о ратификации всех трех предложенных соглашений.

ИА REGNUM напоминает, что CASA-1000 — это проект, предполагающий экспорт в Афганистан и Пакистан излишков электроэнергии, вырабатываемой в Киргизии и Таджикистане в летний период. Общая стоимость проекта оценивается в $1 млрд (65,86 млрд рублей), из которых около $233 млн (более 15,34 млрд рублей) должна вложить в реализацию проекта Киргизская Республика.