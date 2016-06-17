Чебоксары, 17 июня, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Прокуратура Чувашии отстояла в суде права ветеранов труда республики, которым урезали социальные выплаты. Надзорное ведомство считает незаконным и неконституционным выплаты ветеранам труда в зависимости от того, продолжает он трудиться или нет. 16 июня Верховный суд Чувашии поддержал прокуратуру, удовлетворив исковое заявление, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Административное исковое заявление направил в суд заместитель прокурора Чувашии. Истец требовал признать недействующим положение республиканского закона о социальной поддержке ветеранов труда, предполагающее предоставление выплат лишь в случае прекращения ими трудовой деятельности. Хотя вопросы социальной поддержки входят в компетенцию региональных властей, федеральным законом предусмотрено, что «на региональном уровне совокупный объем финансирования соответствующих льгот и выплат не может быть уменьшен, а условия предоставления ухудшены».

«Оспариваемые прокуратурой положения закона Чувашской Республики, предусматривающие с 1 января 2016 года в качестве дополнительного критерия для получения льгот прекращение ветеранами трудовой детальности, значительно ухудшили условия предоставления мер социальной, которым их получение гарантировано федеральным законом «О ветеранах» независимо ни от каких других обстоятельств, кроме как наличия звания «Ветеран труда», — подчёркивают в прокуратуре Чувашии.

Решением Верховного суда Чувашии от 16 июня 2016 года административное исковое заявление заместителя прокурора республики удовлетворено. Решение суда в законную силу не вступило.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года Чувашия приняла изменения в законодательстве, введя принципы адресности и нуждаемости, в результате чего произошла оптимизация бюджетных расходов, но часть социально незащищенной категории населения осталась без господдержки. Урезание соцвыплат коснулось и работающих пенсионеров, имеющих звание ветеранов труда: в случае продолжения трудовой деятельности, с января 2016 года они перестали получать ежемесячные выплаты (1082 рубля в месяц). В регионе продолжают трудовую деятельность порядка 30 тыс. ветеранов труда Чувашии.

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С этим решением не согласилась прокуратура Чувашии, направив протест от имени руководителя ведомства Сергея Легостаева. В документе отмечается, что «предоставление мер социальной защиты ветеранам труда в зависимости от прекращения ими трудовой деятельности незаконно». В документе поясняется, что «введение различий, не имеющих объективного и разумного оправдания, для лиц, принадлежащих к одной и той же категории», нарушает «конституционный принцип равенства.

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Протест был направлен в Госсовет Чувашии и обсуждён на сессии 7 апреля 2016 года. «Как правило, соглашались с прокуратурой Чувашской Республики. В данном случае мы полагаем, что нужно время. Мы полагаем, что нужны судебные практики в свете последних решений федеральных органов власти, заявлений президента РФ Владимира Путина», — заявил тогда глава комитета Госсовета по социальной политике и национальным вопросам Петр Краснов. С тех пор данный вопрос на Госсовете не поднимался.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, объясняя причину урезания соцвыплат, заявил, что принятие решений, не обеспеченных финансово, — популизм. В феврале этого года, говоря об отмене льгот, Игнатьев дал довольно пространные комментарии: «Касаясь льгот по ветеранам, по другим категориям жителей. Соответствующее решение мы принимали, когда другая ситуация была. Но позиция была обозначена на федеральном уровне — с точки зрения подходов защиты малообеспеченных семей, малоимущих семей расставить приоритеты. С точки зрения подхода принципа нуждаемости и принципа адресности. Мы сейчас по муниципалитетам ездили, везде и всюду эти вопросы задают».

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По словам главы региона, «всего у нас 346 тыс. ветеранов, разных льготников получают почти 7,5 млрд рублей разных льгот, разных субсидий и субвенций». «Выплаты на проезд и оплату услуг ЖКХ получали 220 тыс. ветеранов, из них предварительно 15% льготников — «те пенсионеры, которые работают, и нормативная база изменилась не в пользу них — конечно, они возмущаются», — констатировал Михаил Игнатьев.