Владивосток, 17 июня, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Этим летом жители Приморского края решили поддержать отечественный туризм и ринулись на отдых в Санкт-Петербург, Москву и Крым. Другие направления, европейское или же азиатское, тоже представлены разнообразно, однако большая часть заказов приходится именно на Россию. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказала коммерческий директор Всероссийской сети «Билетур» Татьяна Солодовникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Побережье Крыма

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«Большая часть заказов приходится на Россию. На первом месте идут туры в Санкт-Петербург, потом Москва и Золотое кольцо. Увеличилось количество продаж в Крым, он пользуется популярностью. Там берут туры и по всему полуострову, и в определённые пансионаты. На четвёртом месте Сочи», — обозначила Татьяна Солодовникова.

Европейские направления представлены разнообразно: почти во все страны Европы есть туристы. Самой популярной страной является Испания, следом идёт Болгария. Эти места позиционируются на семейном и пляжном отдыхе, а также более или менее демократичными ценами. На третьей позиции — Чехия, она в основном идёт в качестве экскурсионного продукта. Кроме того приморцы интересуются Грецией и Кипром, причём в случае с последним продажи увеличились.

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По словам представителя всероссийской сети «Билетур», в Юго-Восточной Азии самым популярным направлением является Вьетнам, далее идёт Таиланд, Южная Корея, как паромное, так и авиационное сообщение, на июль хорошо раскупаются билеты в Далянь.

«В этом году сложная ситуация с покупкой билетов до Москвы, она касается не только Владивостока, но и Камчатки, Сахалина, Хабаровска. Мест не хватает, а стоимость билетов выросла. Если смотреть на следующую неделю июня (20−26 числа), мы не берём субсидированные и плоские тарифы, то в регионе стоимость билета в среднем составляет 56−65 тысяч рублей. На июль — от 40 до 50 тысяч рублей, на август — от 30 до 40 тысяч рублей», — заявила Татьяна Солодовникова.

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Как сообщало ИА REGNUM, туристический поток в Крым к июню 2016 года на 24,2% превысил аналогичный показатель прошлого года. По словам министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого, с начала года на полуострове отдохнули 1 миллион 82 тысячи человек. Причём среди туристов по-прежнему есть граждане Украины, стран Евросоюза и даже Японии.