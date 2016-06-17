Магаданская область, 17 июня, 2016, 11:09 — ИА Регнум. В Ольском городском округе Магаданской области возможно возникновение чрезвычайных ситуаций из-за сильного ветра, экстренное предупреждение опубликовано 18 июня правительством региона.

Жан-Батист Камиль КОРО. Порыв ветра. 1864–1873

По данным ФГБУ «Колымское УГМС», 18 июня на востоке Ольского городского округа скорость юго-западного ветра составит 11−16 м/с, что может привести к сбоям в работе транспорта, обрыву линий связи и электропередач, обрушению слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, включая рекламные щиты.

Руководству муниципальных образований направлены рекомендации по реагированию на экстренное предупреждение.