Улан-Удэ, 17 июня, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Столица Бурятии лишилась в лице города Киева «торгово-экономического и научно-технического партнера».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

Администрация Улан-Удэ на этой неделе получила официальное уведомление от властей Киева о расторжении соглашения о сотрудничестве между городами. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в управлении внешнеэкономических связей Улан-Удэ.

«Помимо нашего города в документе были указаны все города, с кем у них были ранее подписаны какие-либо соглашения. Это Москва, Санкт-Петербург, Махачкала и так далее», — рассказал начальник управления внешнеэкономических связей Дмитрий Дашиев.

«Говоря о разрыве соглашения о сотрудничестве между Киевом и Улан-Удэ, необходимо учитывать большие расстояния между городами и сравнительно низкую экономическую интенсивность взаимоотношений между Украиной и Бурятией. Если вообще возможно говорить о каких-то экономических отношениях между такими удаленными объединениями. Скорее всего, этого взаимодействия не было, поэтому говорить о том, что оно каким-то образом нарушится, не стоит. Это больше политический акт, нежели экономический. И для Улан-Удэ это совершенно никакой роли не сыграет», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Алексей Михалев.

По мнению политолога Анатолия Савостина, это решение, по большому счету, закрепляет де-факто сложившуюся ситуацию. «Связей между Киевом и Улан-Удэ, думаю, и раньше было не много, а после обострения отношений между странами и вовсе не осталось. Решение это слишком конъюнктурное, недальновидное, оно принято в угоду сиюминутным настроениям подогреваемого прозападной пропагандой украинского общества. Через несколько лет, убежден я, киевлянам будет как-то неудобно за этот шаг своего мэра», — сказал в интервью ИА REGNUM Анатолий Савостин.

Добавим, соглашение о сотрудничестве между Киевом и Улан-Удэ было подписано в 2002 году. Оно предусматривало сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной областях. По оценкам бурятских журналистов, полноценного наполнения этот документ так и не получил.