Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что не согласен с прогнозом руководства Банка России о возможном падении цен на нефть до $40 за баррель в III квартале. Об этом министр экономического развития сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сегодня, 17 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Журналисты поинтересовались, согласен ли Улюкаев с тем прогнозом, который Центробанк озвучил как вероятный на третий квартал. «Нет, не согласен», — ответил министр.

Улюкаев отметил, что прогноз по среднегодовой нефтяной цене в $40 за баррель — это консервативный прогноз на ближайшие три года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 июня, в ходе ПМЭФ министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что существуют риски снижения цен на нефть в зимний период.

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что считает справедливой цену на нефть в диапазоне 50−70 долларов за баррель.