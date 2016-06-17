Тосно, Ленинградская область, 17 июня, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Аварийные бригады «Ленинградских областных коммунальных систем» полностью ликвидировали прорыв на Невском водоводе, из-за которого почти 38 тысяч жителей Тосненского района Ленобласти оставались без холодного водоснабжения в течение двух суток. О преодолении чрезвычайной ситуации сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Как отмечается, идет наполнение резервуаров насосной станции, после чего холодное водоснабжение должно восстановиться городе Никольское, поселках Ульяновка и Красный Бор.

Работы по замене участка магистрального водовода в районе города Никольское велись на протяжении всего минувшего дня, несмотря на неблагоприятные погодные условия в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, две аварии произошли одна за другой, оставив без воды почти 38 тыс. жителей и 38 социальных объектов.

В населенные пункты был организован регулярный подвоз питьевой воды. Однако местные жители жаловались на ее нехватку и очереди.