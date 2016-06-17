Краснодар, 17 июня, 2016, 11:06 — ИА Регнум. В городе Новороссийске Краснодарского края на сегодня в реестр самовольных объектов, материалы по которым находятся в судах, входит 61 объект. Работа по выявлению самовольного строительства во всех внутригородских района проводится ежедневно, сообщил на пресс-конференции в администрации города начальник управления муниципального контроля Алексей Ламонов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

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По его словам, четыре объекта капитального строительства будут демонтированы. Такое решение уже принято судебной инстанцией. Еще 16 дел по сносу самостроев находятся в исполнительном производстве у судебных приставов.

В 2015 году управлением муниципального контроля было обследовано 1742 земельных участка и расположенных на них строений на предмет соблюдения собственниками Правил землепользования и застройки Новороссийска. Из них 648 проверок проведено по обращениям горожан. Как поясняет начальник управления архитектуры и строительства Дмитрий Агапов, по заявлениям граждан проверка может быть предпринята в любой момент. Наиболее проблемными районами по самостроям в городе является южная часть, а также 8-я щель и село Борисовка.

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Чтобы не стать заложником ситуации и не остаться в итоге без крыши над головой, Агапов рекомендует гражданам заключать с застройщиками договора на долевое строительство, а предварительно проверять у них наличие разрешения на строительство и проектную декларацию. Однако в некоторых случаях у дольщиков есть возможность отстоять купленные квадратные метры. Вопрос только о сносе незаконного объекта стоит не всегда, по решению суда может быть признано право собственности или вынесено решение о приобретении необходимого количества лимитов потребления (электроэнергия, газ, вода, канализация). Так, по многоквартирному дому по ул. Кутузовской, 127 получены исполнительные листы о запрете эксплуатации объекта до момента официального подключения к коммунальным магистралям. По МКД села Мысхако, ул. Суджукская, 74 с собственником ведутся переговоры о добровольном приобретении необходимого количества лимитов потребления. На данный объект судом наложен арест в виде запрета на осуществление регистрационный действий.

В прошлом году в Новороссийске было снесено 22 объекта самовольного капитального строительства, это в два раза больше, чем в 2014-ом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае количество самостроев за последние десять лет значительно сократилось, между тем, число объектов самовольного строительства остается внушительным. На начало текущего года в крае без разрешительных документов было возведено 1690 объектов.