Более 60 построек в Новороссийске на Кубани возвели самовольно
Краснодар, 17 июня, 2016, 11:06 — ИА Регнум. В городе Новороссийске Краснодарского края на сегодня в реестр самовольных объектов, материалы по которым находятся в судах, входит 61 объект. Работа по выявлению самовольного строительства во всех внутригородских района проводится ежедневно, сообщил на пресс-конференции в администрации города начальник управления муниципального контроля Алексей Ламонов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.
По его словам, четыре объекта капитального строительства будут демонтированы. Такое решение уже принято судебной инстанцией. Еще 16 дел по сносу самостроев находятся в исполнительном производстве у судебных приставов.
В 2015 году управлением муниципального контроля было обследовано 1742 земельных участка и расположенных на них строений на предмет соблюдения собственниками Правил землепользования и застройки Новороссийска. Из них 648 проверок проведено по обращениям горожан. Как поясняет начальник управления архитектуры и строительства Дмитрий Агапов, по заявлениям граждан проверка может быть предпринята в любой момент. Наиболее проблемными районами по самостроям в городе является южная часть, а также 8-я щель и село Борисовка.
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Чтобы не стать заложником ситуации и не остаться в итоге без крыши над головой, Агапов рекомендует гражданам заключать с застройщиками договора на долевое строительство, а предварительно проверять у них наличие разрешения на строительство и проектную декларацию. Однако в некоторых случаях у дольщиков есть возможность отстоять купленные квадратные метры. Вопрос только о сносе незаконного объекта стоит не всегда, по решению суда может быть признано право собственности или вынесено решение о приобретении необходимого количества лимитов потребления (электроэнергия, газ, вода, канализация). Так, по многоквартирному дому по ул. Кутузовской, 127 получены исполнительные листы о запрете эксплуатации объекта до момента официального подключения к коммунальным магистралям. По МКД села Мысхако, ул. Суджукская, 74 с собственником ведутся переговоры о добровольном приобретении необходимого количества лимитов потребления. На данный объект судом наложен арест в виде запрета на осуществление регистрационный действий.
В прошлом году в Новороссийске было снесено 22 объекта самовольного капитального строительства, это в два раза больше, чем в 2014-ом.
Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае количество самостроев за последние десять лет значительно сократилось, между тем, число объектов самовольного строительства остается внушительным. На начало текущего года в крае без разрешительных документов было возведено 1690 объектов.