Москва, 17 июня, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Закон, ужесточающий штрафы для коррупционеров, Госдума приняла во втором чтении и в третьем, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня. Вводится серьезное наказание за договорные матчи, появляется статья за посредничество, расширится и само понятие взятки.

ИА REGNUM Госдума

За посредничество будут грозить штраф до 500 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет или принудительные — до четырех лет.

Вводится «мягкое» наказание за мелкие взятки или попытки подкупа (до 10 тыс. рублей) — по словам полпреда президента в Госдуме Гарри Минха, такие преступники не представляют серьезной опасности для общества.

Лицо, которое давало взятку либо было посредником, освобождается от уголовной ответственности, «если оно активно способствовало раскрытию или расследованию преступления», а также если у него вымогали деньги.

Вводится уголовная ответственность за так называемые договорные матчи. Наказанию могут быть подвергнуты спортсмены, тренеры, судьи, организаторы соревнований. Увеличивается максимальный штраф за передачу спортсмену, спортивному судье, тренеру, руководителю команды, другому участнику или организатору официального спортивного соревнования денег, ценных бумаг, имущества, а также оказание услуг имущественного характера с 500 тыс. до 700 тыс. рублей. При этом максимальный срок лишения свободы за подобное преступление увеличивается с четырех лет со штрафом до 50 тыс. рублей до пяти лет со штрафом до 100 тыс. рублей.

Если спортсмен, тренер, руководитель команды или другой участник официального соревнования, а также участник зрелищного коммерческого конкурса, получил взятку, то ему будет грозить от 300 тыс. до 700 тыс. рублей штрафа (сейчас максимум 500 тыс.) или лишение свободы до пяти лет со штрафом в размере до 100 тыс. рублей (сейчас четыре года со штрафом до 50 тыс. рублей).