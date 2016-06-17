Москва, 17 июня, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Закон об изъятии неиспользуемых земель сельхозназначения Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня. Признаки неиспользования земельных участков и критерии существенного снижения плодородия почв устанавливаются правительством РФ.

Василий Максимов. Залом ржи. 1903

Сокращается с пяти лет до трех лет срок, по истечении которого земельный участок может быть изъят у собственника в случае его неиспользования для сельскохозяйственного производства.

Орган исполнительной власти субъекта РФ обязан в течение 2-х месяцев со дня поступления от Россельхознадзора материалов о неиспользовании или использовании не по назначению участка из земель с/х назначения, обратиться в суд с требованием об изъятии участка и его продаже с публичных торгов, рассказал глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков («Единая Россия»).

Изъятый участок может быть продан только на публичных торгах. Причем земля на торгах будет рассматриваться как по кадастровой, так и по рыночной цене. Если земля имеет большую непригодность для сельскохозяйственных работ (например, заросла лесом, кустарником), то это отразится на стоимости земли в сторону ее уменьшения.

Депутаты предусмотрели и дисконт при продаже изъятых земельных участков. «Если на первых торгах земля не будет продана, то на вторых торгах она будет продаваться на 20% дешевле», — отметил он. Если же рынок не будет готов принять и эту цену, предусмотрены следующие торги на понижение. «В то же время мы обозначили, что участок не может быть продан ниже 50% от цены на повторных торгах, тем самым мы защищаем право собственника изъятого участка», — подчеркнул депутат.

Собственник, купивший изъятый участок обязан начать использовать его по целевому назначению в течение года с момента возникновения права собственности. За неисполнение предусмотрены административные штрафы.

Действие закона не распространяется на земли: садовые, огородные, дачные, ЛПХ, гаражного строительства, на которых расположена недвижимость, в ипотеке и земли банкротов.

В России не используется 56 млн га земель сельхозназначения. Больше всего неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в Сибирском федеральном округе — 21,6 млн га, Приволжском — 9,98 млн га и Центральном — 6,9 млн га. Меньше всего неиспользуемых земель в Дальневосточном федеральном округе — 0,8 млн. га.

По данным Россельхознадзора в 2015 г. было выявлено — более 3 тыс. нарушений на площади 759 тыс га. При этом инициировано изъятие 8 тыс. гектар земель, а в судебном порядке изъято чуть более 2 тыс., приводит данные глава профильного комитета Госдумы.