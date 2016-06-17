Ярославль, 17 июня, 2016, 11:01 — ИА Регнум. В первомайском районе Ярославской области будет построен бассейн. Проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Бассейн «Шинник» в Ярославле

По предварительным оценкам, стоимость проекта составит 110−120 млн рублей, половину из которых выделит областной бюджет. Остальное вложат инвестор и районная администрация. Инвестор уже найден, идет разработка проектно-сметной документации, отмечают в областном правительстве.

«Потребность в бассейне в Первомайском районе очень высокая. Люди ездят отсюда в Данилов, чтобы поплавать. Много детей, школьников. Единственный бассейн в Данилове не справляется с такой нагрузкой. Очень важно, что здесь схема решения вопроса значительно отличается от той, которая сейчас используется в Ярославле. Там в Заволжском районе полностью за бюджетные деньги строится бассейн, который стоит 150 миллионов рублей. Но перспектива в этой сфере — за государственно-частным партнерством. На его принципах должны строиться все крупные спортивные объекты», — отметил председатель правительства Ярославской области Александр Князьков.

Механизм государственно-частного партнерства с прошлого года отрабатывается при строительстве бассейна в Ростове Великом. Объект стоимостью 116 млн. рублей на 57 млн рублей финансируется из областного бюджета. Остальное — средства инвестора, которым выступила фирма «Атрус», и муниципальной казны.