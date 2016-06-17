Пекин, 17 июня, 2016, 10:52 — ИА Регнум. 46-летний строитель получил травму после того как упал с высоты 5 метров на арматуру длинной 1,5 метра. На место происшествия выехали спасатели, которые доставили пострадавшего в больницу.

Михаил Нестеров. Портрет хирурга С.С. Юдина. 1933

После того как мужчине был сделан рентген выяснилось, что стальной прут проткнул его череп, трахеи, сердце, сонную артерию и печень. Хирурги совместно с сотрудниками службы спасения проведи операцию по удалению арматуры из тела человека, которая заняла более 7 часов, пишет «Синьхуа»

На данный момент пациент находится в отделении интенсивной терапии, его состояние оценивается как стабильное. Ближайшие 2 недели мужчина проведет в больнице под пристальным наблюдением врачей.