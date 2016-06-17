Чита, 17 июня, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Руководитель Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков заявил о готовности проивестировать ряд проектов в Забайкальском крае до конца года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Забайкальского края, об этом глава фонда сообщил на встрече с врио губернатора Забайкалья Натальей Ждановой в рамках XX Петербургского международного экономического форума.

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«Вчера поступила целевая субсидия на инвестиции в Забайкальский край на наши счета по линии Минэкономразвития. Это не очень большие деньги, в размере более 1,5 млрд рублей. И эту сумму мы будем стремиться проинвестировать в регионе до конца года», — подчеркнул руководитель фонда.

По словам Натальи Ждановой, это послужит стимулом и мотивацией для реализации инвестпроектов в регионе. «Начало работы с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона имеет для нас огромное значение. Считаю это новым этапом развития нашего региона, который позволит обеспечить присутствие компаний, представляющих крупные корпорации страны, на территории нашего региона. А для нас это поступление отчислений в виде налогов в бюджет края, создание новых рабочих мест, также развитие социальной инфраструктуры», — подчеркнула глава Забайкальского края.

Алексей Чекунков назвал приоритетными для Забайкалья развитие горнорудной отрасли и сельского хозяйства.

«Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона предоставляет любое финансирование по фиксированной стоимости капитала 5% годовых в рублях для приоритетных инвестиционных проектов в 12 регионах нашей страны. Забайкальский край настоящая кладовая золота, серебра, меди. Поэтому взаимодействие Фонда и региона очевидно», — отметил он.

Напомним, накануне, 16 июня, правительство Забайкальского края подписало соглашение с Фондом развития Дальнего Востока о взаимодействии и сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов на территории региона.

Наиболее близкий к стадии принятия решения проект ООО «Племенной завод «Комсомолец» предусматривает инвестиции в размере 800 млн рублей. Ожидается, что предприятие поможет кратно увеличить объемы производства продукции растениеводства за счет вовлечения в оборот залежных земель. Уже на первом этапе реализации проекта планируется обеспечить производство зерновых, кормовых культур и рапса в объеме 76,2 тысяч тонн, мяса — 85 тонн, шерсти — 37 тонн в год.

«Еще один проект на рассмотрении в Фонде развития Дальнего Востока — это создание первого зернового железнодорожного терминала Забайкальск-Маньчжурия. Проект инициирован ООО «Забайкальский зерновой терминал» и предусматривает организацию перевалки до 8 млн тонн зерновых, зернобобовых и масленичных культур из российских вагонов-зерновозов в китайские вагоны и возможность единовременного хранения до 80 тысяч тонн зерна», — отмечают стороны.