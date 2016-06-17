Москва, 17 июня, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Если России предложат вступить в НАТО, то это нужно будет сделать хотя бы ради того, чтобы развалить этот союз, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. М.В.Ломоносова Андрей Сидоров. Об этом он заявил 16 июня на телеканале ТВЦ в рамках передачи «Право голоса».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная истерия

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«Если вы не можете подчинить или прибрать к рукам определённую территорию, встроить её в нужную систему, её нужно изолировать. И главная задача, которая сейчас делается, — нагнетается военная истерия», — уверен политолог.

По его мнению, сегодня в рыхлом Евросоюзе происходит некая пертурбация сил. С одной стороны, самостоятельную роль пытается играть Великобритания, с другой стороны — начинает играть Польша, которая за 25 лет сделала серьёзные экономические успехи, а теперь решила определиться политически.

«Дуда Анджей пришёл с идеей создать Восточный блок, сюда вкладывается Украина, прибалтийские республики и так далее. И ставка делается не на Германию, а на США. А какой у Польши козырь, чтобы их поддерживали США? Российская военная угроза. Мы идеально подходим на роль врага», — подчеркнул Андрей Сидоров.

«Я думаю, что если нам предложат вступить в НАТО, туда вступить надо, потому что как только мы вступаем в НАТО, мы тут же его разваливаем, — заметил эксперт. — Однако если подытожить, у нас сейчас войны не будет, но борьба за мир будет жёсткой».

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе недавнего визита президента Польши Анджея Дуды в Италию, он высказался против политики изоляции России, заявив, что никто не заинтересован в новой холодной войне. При этом Дуда не отрицал, что система безопасности в Евросоюзе страдает из-за политики Москвы на Украине.