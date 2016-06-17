Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не намерен опровергать своего высказывания о роли России в урегулировании конфликта на Украине, которое он сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает Associated Press.

un.org Пан Ги Мун

Дюжаррик отметил, что «ООН не собирается отказываться от того, что было сказано», и посоветовал украинскому представителю, которому не понравились слова Пан Ги Муна, прочитать речь генерального секретаря в полном варианте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пан Ги Мун на ПМЭФ заявил, что Россия, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, «играет важную роль в его работе и в урегулировании мировых вопросов — от окончания конфликтов на Украине и Сирии, до обеспечения прав человека и контроля за распространением оружия массового уничтожения».

В ответ на слова генерального секретаря ООН постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что не понимает, как Пан Ги Мун «может говорить вещи, которые являются по сути похвалой роли РФ в сглаживании конфликта в Украине». По его мнению, Москва является главным агрессором в отношении Украины, а также «в поддержании этого конфликта в раскаленном состоянии». Руководству ООН из Киева было направлено соответствующее письмо с протестом.