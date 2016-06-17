ЕГЭ в Ростовской области: «стобалльников» становится меньше
Ростов-на-Дону, 17 июня, 2016, 10:45 — ИА Регнум. В Ростовской области в 2016 году число «стобалльников» сократилось. Об этом свидетельствуют итоги четырёх госэкзаменов. Но, как и в прошлом году, лучше всего донские выпускники знают русский язык, сообщили ИА REGNUM в управлении по информационной политике региона 17 июня.
Из 15,5 тыс. выпускников на Дону только 26 участников единого государственного экзамена по русскому языку смогли набрать наибольшее количество баллов — 100. Для сравнения: в 2015 году «стобалльников» по этому предмету было 29. Сократилось также и число школьников, отменно знающих литературу, — 100 баллов набрали только четверо (в 2015 году — семеро).
А вот географию в этом году на высший балл не знает ни один выпускник. В 2015-м наивысшее количество баллов набрал только один участник ЕГЭ.
В региональном минобре отмечают рост так называемого «среднего балла» и увеличение числа выпускников, преодолевших минимальный порог.
Напомним, что основной этап сдачи ЕГЭ завершится 20 июня, затем наступят резервные дни для проверки знаний. С 22 по 30 июня смогут написать экзамен те, кто не сделал этого в основной период сдачи по уважительной причине.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, выпускники Ростовской области узнать результаты ЕГЭ могут с помощью своего мобильного телефона. В регионе разработано и запущено приложение, с помощью которого этот процесс стал заметно проще.