Ростов-на-Дону, 17 июня, 2016, 10:45 — ИА Регнум. В Ростовской области в 2016 году число «стобалльников» сократилось. Об этом свидетельствуют итоги четырёх госэкзаменов. Но, как и в прошлом году, лучше всего донские выпускники знают русский язык, сообщили ИА REGNUM в управлении по информационной политике региона 17 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ЕГЭ

Из 15,5 тыс. выпускников на Дону только 26 участников единого государственного экзамена по русскому языку смогли набрать наибольшее количество баллов — 100. Для сравнения: в 2015 году «стобалльников» по этому предмету было 29. Сократилось также и число школьников, отменно знающих литературу, — 100 баллов набрали только четверо (в 2015 году — семеро).

А вот географию в этом году на высший балл не знает ни один выпускник. В 2015-м наивысшее количество баллов набрал только один участник ЕГЭ.

В региональном минобре отмечают рост так называемого «среднего балла» и увеличение числа выпускников, преодолевших минимальный порог.

Напомним, что основной этап сдачи ЕГЭ завершится 20 июня, затем наступят резервные дни для проверки знаний. С 22 по 30 июня смогут написать экзамен те, кто не сделал этого в основной период сдачи по уважительной причине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выпускники Ростовской области узнать результаты ЕГЭ могут с помощью своего мобильного телефона. В регионе разработано и запущено приложение, с помощью которого этот процесс стал заметно проще.