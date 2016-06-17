Эль-Фаллуджа, Ирак, 17 июня, 2016, 10:44 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Бойцы

Несмотря на потери территории в Сирии, Ираке и Ливии, идеология террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) не теряет своей привлекательности, и если не решить проблемы, из-за которых экстремистская группа и появилась, стоит ожидать восстановления ИГИЛ (запрещено в РФ). сообщает Foreign Policy.

Так, директор ЦРУ Джон Бреннан отмечает, что несмотря на все успехи США в военной сфере против ИГИЛ (запрещено в РФ), Вашингтону не удалось сократить её террористический потенциал и способность совершать теракты по всему свету. Глава разведывательного ведомства также подчеркивает, что на фоне военных неуда группировка будет наращивать свою глобальную террористическую кампанию для поддержания своей лидирующей роли в международной террористической повестке дня.

Он также подтвердил, что его ЦРУ не смогло обнаружить прямой связи между «Исламским Государством» (запрещено в РФ) и Омаром Матином, расстрелявшем в городе Орландо, штат Флорида, 49 посетителей гей-клуба — нападение, ответственность за которое на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Отсутствие этой связи неудивительно, поскольку Матин не проявлял характерных для сторонников группировки черт. На протяжении трех лет он выступал в поддержку то военизированной ливанской шиитской организации «Хезболла», то группировок «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и ИГИЛ (запрещено в РФ), которые являются ярыми противниками шиитского ислама. Матин, таким образом, принадлежит к той групп симпатизирующих, на которых идеология организации оказывает только поверхностное влияние. Тем не менее такие люди все же оказываются способными совершать террористические акты от имени группировки.

Таким сторонников боевиков интересны не столь успехи группировки на поле битвы, такие как, например, захват Мосула летом 2014 года. Центром своей идеологии боевики ИГИЛ (запрещено в РФ) сделали вопрос преследования суннизма, с помощью чего надеялись воспользоваться политической стагнацией и недовольством населения для получения поддержки от мирных житилей.

Так, например, стоит рассмотреть ведущиеся в данный момент операции по освобождению городов Эль-Фалладжа, Ракка и Манбилж. Пока Вашингтон настаивает на том, что в вооруженных формированиях, освобождающих, в частности, Манбижд большинство составляют арабы-сунниты, из-за значительного числа поддерживаемых Ираном шиитских формирований и курдов среди групп, которые в целом враждебно настроены по отношению к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ), возникает неприятие освобождающих их сил.

Пока курдские Отряды народной самообороны развивают наступление на Ракку, группа «Ракку беззвучно убивают» (Raqqa is Being Slaughtered Silently) отмечает, что из-за своей ненависти по отношению к курдам жители захваченного ИГИЛ (запрещено в РФ) города все больше склоняются на сторону террористов. В свою очередь, такие арабские СМИ, как — Arabiya и al-Hayat, которые в 2015 году называли операции по захвату города Тикрит «освобождением», сегодня операцию в Эль-Фаллуджи считают религиозным конфликтом, главенствующую роль в котором играет иранский разведчик Касем Сулеймани.

Многие арабские СМИ обвиняют Вашингтон в том, что он ведет войну против суннитов, пытаясь угодить Тегерану и Москве. Именно благодаря этой риторике террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) и может обратить территориальные потери в легитимную борьбу в некоторых сегментах суннитского мира. Даже идеологически запутавшиеся люди, такие как Матин, поддерживавшие шиитскую группировку"Хезболла», могут быть пойманы в сети ИГИЛ (запрещено в РФ).

Несмотря на победные реляции официальных лиц Вашингтона о том, что ИГИЛ (запрещено в РФ) терпит поражение на всех фронтах, в этих заявлениях прослеживается недооценка политических и социальных вопросов, которые изначально привели к появлению террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Политическая неопределенность Ирака является тем, что подпитывает «Исламское государство» (запрещено в РФ). В частности, из-за того, как ведется битва за Эль-Фаллуджу, некоторые сунниты увидели в ИГИЛ (запрещено в РФ) врага их врага. Большое число местных жителей может начать воспринимать группировку как своего защитника, если в освобожденных городах будут совершаться акты жестокого обращения с населением. Такие обиды могут стать топливом не только для новых восстаний в Сирии и Ираке, но и стать вдохновением для будущих террористов-одиночек в США.

Привлекательность халифата может также пережить территориальные потери. Так, как отмечают официальные лица США, концепция халифата является ключевым мотивом для вербовки иностранцев. Однако уничтожение группировки будет недостаточно, если военные успехи не будут сочетаться с работой по устранению давних проблем в общинах, из которых ИГИЛ (запрещено в РФ) черпает поддержку.

Важно, таким образом, оказать суннитским силам поддержку при уничтожении боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ), предоставив при этом борьбу с боевиками ИГИЛ (запрещено в РФ) как уничтожение врагов суннитов, а не очередную религиозную войну. Основное внимание в борьбе с экстремистами, тем не менее, в данный момент уделяется уничтожению группировки, тогда как решение политических, социальных и иных поблеем оставляется на потом.

Война против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) идет в двух направлениях. Так, группировка теряет позиции, однако характер этих потерь играет на руку её легитимности среди определенных сегментов суннитского мира. На данную тенденцию США должны обратить особое внимание, поскольку поддержка группировки может лечь в основу нового восстания, а также еще большего числа террористов-одиночек, совершающих теракты в самих США.

Необходимо, чтобы успехи на политической сцене соответствовали военным. Однако с учетом того, как на сегодняшний день выглядит ситуация, военная операция может создать условия, благодаря которым привлекательность группировки может пережить её падение.