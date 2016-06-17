Вологда, 17 июня, 2016, 10:43 — ИА Регнум. 552 детских лагеря и санатория откроются в общей сложности этим летом на территории Вологодской области. В их числе — 29 учреждений с круглосуточным пребыванием детей (10 санаториев и 19 загородных оздоровительных лагерей) и 523 — с дневным (14 палаточных лагерей, 41 лагерь труда и 468 «пришкольных» лагерей). Сейчас все эти организации проверил госпожнадзор, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

«Сотрудники органов надзорной деятельности Главного управления провели 78 проверок в сфере пожарной безопасности. Выявлены 186 нарушений, 72 из которых уже устранены. Кстати, за аналогичный период прошлого года нарушений было больше — 257, но и устранить к середине июня 2015 года удалось 167 из них», — цитирует корреспондент ИА REGNUM замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС России Андрея Шашина.

В числе основных нарушений — неисправности электрооборудования, плохое состояние путей эвакуации, отсутствие автоматического сигнала на пульт «01» в случае возгорания.

Хуже всего к проверкам пожарных подготовились в лагерях Вологды. Здесь в 12 образовательных организациях инспекторы госпожнадзора выявили 98 нарушений требований пожарной безопасности. На втором месте — Вытегорский район с 22 нарушениями. По результатам проверок инспекторы ГПН составили 41 протокол за нарушение требований пожарной безопасности. В результате были оштрафованы 11 юридических лиц и 30 должностных.

Добавим, что в этом сезоне в регионе уже горел один детский лагерь. Пожар произошел 14 мая в «финском» корпусе детско-юношеского центра «Единство» в деревне Санниково Грязовецкого района. Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки во время использования электрообогревателя. Смена в лагере тогда еще не началась, но в нем находились подростки, которые приехали сюда для участия в областной военно-патриотической игре «Зарница». В пожаре никто не пострадал.