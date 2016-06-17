Магас, 17 июня, 2016, 10:39 — ИА Регнум. До конца текущего года власти Ингушетии планируют привлечь в экономику региона до 17 млрд частных инвестиций. Основная ставка делается на экономические форумы в Санкт-Петербурге и Сочи. Об этом заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров, который в эти дни участвует в двадцатом Международном экономическом форуме, сообщили ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе главы региона.

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По словам Евкурова, участие делегации Ингушетии в нынешнем форуме более эффективно, чем в прошлом. Республика планирует подписать соглашения на общую сумму почти 1,5 млрд рублей. Уже заключено соглашение с Роснефтью, которая выделила Ингушетии 690 млн рублей. Эти средства будут направлены на возведение крытого ледового дворца в Магасе и молодежного культурно-досугового центра в Назрани, а также на строительство и ремонт водопроводных сетей.

Также планируется подписание соглашений о сотрудничестве с Фондом содействия реформированию ЖКХ и о взаимодействии с медицинскими учреждениями Санкт-Петербурга. Глава региона отметил, что интерес к Ингушетии проявляют и российские, и иностранные инвесторы. Так, из всех проектов, реализуемых в республике, из-за изменения курса валюты под вопросом только реализация одного — совместного производства с корейской компанией автобусов «DAEWOO». Китайские и итальянские проекты, по словам Евкурова, продолжают успешно реализовываться.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. Мероприятие с 2006 года проходит под патронатом президента Российской Федерации. Ежегодно на форум съезжаются около 10 тысяч участников, представляющих ведущие мировые экономики. Среди них главы государств и правительств, политические лидеры, руководители крупнейших компаний. Делегацию Ингушетии на этом форуме в 2016 году возглавляет руководитель региона Юнус-Бек-Евкуров. В составе делегации также заместитель председателя правительства РИ Игорь Храновский, депутат Госдумы РФ Белан Хамчиев и другие официальные лица. Республика планирует подписать порядка 10 соглашений о сотрудничестве с различными государственными корпорациями.