Москва, 17 июня, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Самую главную угрозу для глобальной безопасности сегодня представляют претензии США. Об этом в ходе программы «Право голоса» на телеканале ТВЦ 16 июня заявил политолог Сергей Михеев, напомнив о том, что лишь у американцев глобальный планетарный проект.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На коротком поводке

В рамках программы Михеева попросили прокомментировать интервью бывшего посла США в России Майкла Макфола эстонской газете Postimees, в котором прозвучал призыв Америке обуздать Россию.

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«Макфол подыграл действующей позиции эстонских властей, сказал им то, что они хотели услышать. Тем не менее, ответственности за такие явно конфронтационные высказывания с него никто не снимает. Тем более, он близок и к нынешнему президенту и к будущей, возможно, главе США Хилари Клинтон. То, что нет дыма без огня, — совершенно точно», — уверен эксперт.

При этом политик считает, что в действительности уровень реальных угроз со стороны России, пусть даже и рассматривать их с точки зрения Запада, неадекватен тому накалу риторики, который сейчас поднимают.

Он не исключает, что США в очередной раз затеяли игру, дабы закрепить и усилить влияние и присутствие в Европе. Создавая негативный фон и образ врага в лице России, американцы якобы пытаются продвинуть свои экономические инициативы.

«Мы недооцениваем тот факт, что Запад не так един. Американцы крайне беспокоятся по поводу Европы. Европа им нужна в пристёгнутом состоянии», — считает Михеев.

«Та самая концепция безопасности от Нормандии до Владивостока и сближение Германии как главного экономического субъекта ЕС и России. Представьте себе, что это случилось, — отметил политолог. — Да ещё и у этого пространства хорошие отношения с Китаем. Куда вообще отправляются американцы со своими ракетами, базами, 800 тысячами солдат и вообще со своими претензиями на глобальное доминирование?»

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На этом фоне, когда Россия выставляется в качестве угрозы, по мнению спикера, США гораздо проще проводить свои инициативы. При этом американцы понимают, что никакой угрозы со стороны России нет, особенно в том градусе напряжения, который подаётся.

«Они понимают, что Россия не собирается ни оккупировать Польшу с Германией, ни наносить первый ядерный удар по США. И считают возможным лепить всё, что угодно. Это чревато возникновением конфликта. На мой взгляд, эти мессианские претензии США и представляют на сегодняшний день самую главную угрозу для глобальной безопасности. Можно сколько угодно критиковать Россию, сколько угодно грозить Китаю, но именно тот, у кого есть глобальный проект, тот реально и угрожает глобальной безопасности. Ни у кого сегодня кроме США нет планетарного проекта», — заключил Сергей Михеев.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что РФ представляет угрозу европейским ценностям, она реальна, и для её нивелирования нужны серьёзные усилия. При этом он подчеркнул, что Украина готова действовать в рамках недопущения перехвата Россией стратегической инициативы в Евроатлантическом регионе.