Иркутск, 17 июня, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Накануне, 16 июня, на территории Иркутской действовало 42 пожара, в том числе 12 вновь зарегистрированных. Один очаг площадью 140 гектаров находится в лесах Байкало-Ленского заповедника, два общей площадью 3 630 гектаров — на землях министерства обороны России в Братском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приангарья.

wildlandfirefighter.ca Лесной пожар

По словам министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, за день ликвидировано 16 возгораний, шесть локализовано. Действующим остается 21 лесной пожар. Наиболее сложная обстановка остается в Качугском районе, где на землях лесного фонда действует семь пожаров. По двум из них работает самолет-амфибия Бе-200 МЧС России. Накануне с его помощью ликвидирован очаг площадью 868 гектаров, включая 350 лесных гектаров, грозивший переходом в леса Национального парка. За семь сбросов самолет обрушил на огонь 84 тонны воды. Бе-200 налетал за день почти шесть часов.

Для предотвращения перехода огня с земель Минобороны в Братском районе на земли лесного фонда арендатором принято решение пересечь границу и начать опашку территории, подведомственной Оборонлесу. Самолет Ил-76 МО России 16 июня совершил два вылета, сбросив на горящую территорию 84 тонны воды. Налет этого воздушного судна составил больше двух часов.

Накануне тушение девяти очагов производилось в Качугском районе, семи — в Братском районе, шести — в Усть-Илимском районе. По четыре пожара действовало в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Нижнеилимском районах, два — в Чунском районе, по одному — в Жигаловском, Иркутском, Усть-Удинском, Осинском, Катангском и Тулунском районах. На земле с огнем борятся 155 десантников Иркутской базы авиационной охраны лесов, 303 работника лесхозов, 537 мобилизованных граждан, 278 единиц техники. В воздушном патрулировании, переброске личного состава и грузов участвовали шесть самолетов Ан-2, три Як-18 и вертолет Ми-8.

Сегодня к тушению лесных пожаров в Иркутской области приступил еще один самолет Ил-76, принадлежащий МЧС России. Готовится переброска из Забайкальского края 130 парашютистов-десантников ФБУ «Авиалесоохрана», 50 из которых должны высадиться на тушение пожара в Байкало-Ленском заповеднике. По словам Сергея Шеверды, планируется, что сегодня в регионе будет ликвидировано пять и локализовано шесть очагов.

Всего с начала пожароопасного периода в области зарегистрировано 636 возгораний на общей площади 73,3 тыс. гектара, в том числе 65,4 тыс. гектара, покрытых лесом. На аналогичный период прошлого года было 928 лесных пожаров на площади более 109 тыс. гектаров.