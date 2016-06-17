В Приангарье действует три крупных очага лесных пожаров
Иркутск, 17 июня, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Накануне, 16 июня, на территории Иркутской действовало 42 пожара, в том числе 12 вновь зарегистрированных. Один очаг площадью 140 гектаров находится в лесах Байкало-Ленского заповедника, два общей площадью 3 630 гектаров — на землях министерства обороны России в Братском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приангарья.
По словам министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, за день ликвидировано 16 возгораний, шесть локализовано. Действующим остается 21 лесной пожар. Наиболее сложная обстановка остается в Качугском районе, где на землях лесного фонда действует семь пожаров. По двум из них работает самолет-амфибия Бе-200 МЧС России. Накануне с его помощью ликвидирован очаг площадью 868 гектаров, включая 350 лесных гектаров, грозивший переходом в леса Национального парка. За семь сбросов самолет обрушил на огонь 84 тонны воды. Бе-200 налетал за день почти шесть часов.
Для предотвращения перехода огня с земель Минобороны в Братском районе на земли лесного фонда арендатором принято решение пересечь границу и начать опашку территории, подведомственной Оборонлесу. Самолет Ил-76 МО России 16 июня совершил два вылета, сбросив на горящую территорию 84 тонны воды. Налет этого воздушного судна составил больше двух часов.
Накануне тушение девяти очагов производилось в Качугском районе, семи — в Братском районе, шести — в Усть-Илимском районе. По четыре пожара действовало в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Нижнеилимском районах, два — в Чунском районе, по одному — в Жигаловском, Иркутском, Усть-Удинском, Осинском, Катангском и Тулунском районах. На земле с огнем борятся 155 десантников Иркутской базы авиационной охраны лесов, 303 работника лесхозов, 537 мобилизованных граждан, 278 единиц техники. В воздушном патрулировании, переброске личного состава и грузов участвовали шесть самолетов Ан-2, три Як-18 и вертолет Ми-8.
Сегодня к тушению лесных пожаров в Иркутской области приступил еще один самолет Ил-76, принадлежащий МЧС России. Готовится переброска из Забайкальского края 130 парашютистов-десантников ФБУ «Авиалесоохрана», 50 из которых должны высадиться на тушение пожара в Байкало-Ленском заповеднике. По словам Сергея Шеверды, планируется, что сегодня в регионе будет ликвидировано пять и локализовано шесть очагов.
Всего с начала пожароопасного периода в области зарегистрировано 636 возгораний на общей площади 73,3 тыс. гектара, в том числе 65,4 тыс. гектара, покрытых лесом. На аналогичный период прошлого года было 928 лесных пожаров на площади более 109 тыс. гектаров.